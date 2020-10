Milano, traffico di rifiuti: un terreno Expo nel giro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ottobre 2020 - rifiuti che diventano oro nelle mani di chi li gestiva e vendeva. O come dicevano gli imprenditori, finiti in manette, in una intercettazione emblematica dei ricchi ed ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ottobre 2020 -che diventano oro nelle mani di chi li gestiva e vendeva. O come dicevano gli imprenditori, finiti in manette, in una intercettazione emblematica dei ricchi ed ...

ComuneMI : In seguito alle verifiche sui flussi di traffico, da domani sarà ripristinata Area B, la zona a traffico limitato c… - TrafficoA : A8 - Busto Arsizio-Castellanza - Code a tratti A8 Milano-Varese Code a tratti tra Busto Arsizio e Castellanza per traffico inte... - CCISS_Ministero : A8 Milano-Varese code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Busto Arsizio (Km 24,5) e A8 Svincolo Castellan… - QuagliaAle : RT @aptlombardi: Brunini @SEA_Press Con Covid aeroporti di Milano hanno bruciato cassa per 180mln Devono restare aperti, senza traffico e… - LuceverdeMilano : ??#autostrade #traffico - A4 Tratto Urbano situazione ??coda tra Nodo di Pero e Cormano >Brescia ??code a tratt… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano traffico Lavori in via Milano, traffico a rischio IL GIORNO Viabilità: Anas, riaperta al traffico statale 340 "Regina" dopo incidente in galleria "Cernobbio"

Milano, 20 ott 17:30 - (Agenzia Nova) - La statale 340 "Regina" è stata riaperta al traffico, in entrambe le direzioni, dopo essere stata temporanemente chiusa per un incidente... (com) ...

Viabilità: Anas, chiusa al traffico statale 340 "Regina" per incidente in galleria "Cernobbio"

Milano, 20 ott 16:22 - (Agenzia Nova) - La statale 340 "Regina" è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all'interno della... (com) ...

Milano, 20 ott 17:30 - (Agenzia Nova) - La statale 340 "Regina" è stata riaperta al traffico, in entrambe le direzioni, dopo essere stata temporanemente chiusa per un incidente... (com) ...Milano, 20 ott 16:22 - (Agenzia Nova) - La statale 340 "Regina" è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all'interno della... (com) ...