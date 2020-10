Marilyn Monroe amante John Kennedy | uccisa perché troppo scomoda?

Leggi su chenews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), la sua morte è ancora avvolta nel mistero: tra inquietanti coincidenze e dubbi mai sciolti in molti ritengono che la sua colpa fu essere l’di(Fonte foto: Getty Images)Il fotografo Douglas Kirkland l’aveva fotografata nuda, abbracciata a un cuscino e avvolta in una coperta bianca. Pochi mesi dopo, il 5 agosto 1962, il corpo dfu trovato esattamente così, esanime nella sua casa d Brentwood, a Los Angeles. L’attrice, bellissima, capricciosa e di incredibile talento, aveva solo 36 anni. La trovò Ralph Greenson, allertato dalla domestica Eunice Murray che non riusciva ad entrare nella stanza ...