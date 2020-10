L'anno scorso 127 mila stranieri sono diventati cittadini italiani (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - Continua a crescere il numero di 'nuovi italiani' di origine straniera: più di un milione dal 2012. Su base annua, il numero più alto di acquisizioni di cittadinanza da parte di stranieri residenti in Italia si è toccato nel 2016, quando se ne contarono più di 201 mila. Ma dopo la flessione registrata tra il 2017 (147 mila) e il 2018 (112.500), l'anno passato il loro numero è aumentato di 127 mila unità (+12,9%). Lo anticipa l'edizione 2020 - la 30esima della serie - del 'Dossier Statistico Immigrazione' realizzato dal Centro studi e ricerche Idos in partenariato con Confronti, che verrà presentato il prossimo 28 ottobre. Per colpa "di una legislazione che guarda prevalentemente al passato - spiegano gli autori - diventare ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - Continua a crescere il numero di 'nuovi' di origine straniera: più di un milione dal 2012. Su base annua, il numero più alto di acquisizioni di cittadinanza da parte diresidenti in Italia si è toccato nel 2016, quando se ne contarono più di 201. Ma dopo la flessione registrata tra il 2017 (147) e il 2018 (112.500), l'passato il loro numero è aumentato di 127unità (+12,9%). Lo anticipa l'edizione 2020 - la 30esima della serie - del 'Dossier Statistico Immigrazione' realizzato dal Centro studi e ricerche Idos in partenariato con Confronti, che verrà presentato il prossimo 28 ottobre. Per colpa "di una legislazione che guarda prevalentemente al passato - spiegano gli autori - diventare ...

Un'accusa pesantissima: aver abusato sessualmente di due sorelle di 12 e 9 anni e aver prodotto e detenuto del materiale raffigurante ragazzine giovanissime con abiti succinti. È ...

Non ha ancora 18 anni, ma quest’anno ha realizzato già 4 presenze in campionato ed in coppa ha preso il posto di un altro predestinato, Ansu Fati, segnando anche un gol ...

