Juventus, le ultime sull'infortunio di Chiellini: Barcellona a rischio

Nella convincente vittoria della Juventus sulla Dinamo Kiev, vi sarebbero anche margini di preoccupazione, riguardanti soprattutto le condizioni del capitano Giorgio Chiellini, uscito nel corso del primo tempo a causa di noie muscolari. Non è la prima volta che al difensore toscano capitano situazioni del genere, in quanto spesso nel corso della sua carriera è stato alle prese con problemi di questo tipo che lo hanno tenuto fuori dai giochi in parecchie occasioni importanti. Nel postpartita di ieri, Andrea Pirlo ha chiarito il tipo di infortunio patito da Chiellini: "Si tratta di un fastidio muscolare accusato anche dopo la sosta delle Nazionali. Ecco spiegato perché non ha giocato nemmeno a Crotone".

