I numeri smontano le balle sull’Inps. Erogate 20 milioni di prestazioni. Da inizio pandemia Cig pagata a 6,5 milioni di persone. Tridico alla Camera: uno sforzo enorme per i cittadini (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ieri, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha fatto il punto – in commissione Affari sociali della Camera, dove è stato audito in merito alla delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia – su quanto fatto dal suo istituto. Da quando ha avuto inizio pandemia Covid-19, l’Ente previdenziale da lui guidato ha erogato un totale di circa 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione, in particolare 12 in modo diretto e 8 a conguaglio dopo anticipo delle aziende, a beneficio di 6,5 milioni di lavoratori. Per quanto riguarda invece gli autonomi/partite Iva l’Inps ha erogato 4,1 milioni di bonus 1,15 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ieri, il presidente dell’Inps, Pasquale, ha fatto il punto – in commissione Affari sociali della, dove è stato audito in meritodelega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia – su quanto fatto dal suo istituto. Da quando ha avutoCovid-19, l’Ente previdenziale da lui guidato ha erogato un totale di circa 20didi cassa integrazione, in particolare 12 in modo diretto e 8 a conguaglio dopo anticipo delle aziende, a beneficio di 6,5di lavoratori. Per quanto riguarda invece gli autonomi/partite Iva l’Inps ha erogato 4,1di bonus 1,15 ...

AfinetAlberto : I numeri smontano le balle di Salvini, Meloni, insomma tutta la destra estrema sull’Inps. Erogati 20 milioni di pre… - _Edo_ : @Kor_One_ @Bidombi2 Quindi tu prendi per buoni i numeri dei positivi che ti arrivano dai giornali ma non prendi per… - FangusAngus : @FelipeKarmelo Ma io mi chiedo come mai la gente è così attratta dai numeri e sono proprio quelli che smontano la n… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri smontano Fake Sud, la verità sui pregiudizi verso il Mezzogiorno Basilicata24 SPY FINANZA/ Germania e Bce smontano il no di Conte al Mes

"Bene il premier sul patto di legislatura per cambiare l'Italia", ha poi twittato in serata Zingaretti. (AGI - Agenzia Italia) A dirlo sono i numeri di un sondaggio riservato, elaborato nel fine ...

Brucia il tetto di una falegnameria, oltre 30 vigili del fuoco intervengono per spegnere le fiamme e smontare parte della copertura

CANAL SAN BOVO. Oltre 30 vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto la copertura di una ...

"Bene il premier sul patto di legislatura per cambiare l'Italia", ha poi twittato in serata Zingaretti. (AGI - Agenzia Italia) A dirlo sono i numeri di un sondaggio riservato, elaborato nel fine ...CANAL SAN BOVO. Oltre 30 vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto la copertura di una ...