Giro d’Italia 2020: aspettando lo Stelvio, il nulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Forse il modo più corretto per descrivere la tappa odierna, sulla carta una delle più importanti di questo 103esimo Giro d’Italia, sarebbe stato quello di lasciare la pagina bianca a sintetizzare la pressoché totale assenza di eventi rilevanti. Per dovere di cronaca, va riportato che la 17esima frazione di questa edizione della corsa rosa, 203 chilometri da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio, è stata vinta dall’australiano Ben O’Connor (NTT Pro Cycling Team) che ha preceduto sul traguardo di 31” l’austriaco Hermann Pernsteiner (Bahrain – McLaren) e di 1’10” il mai domo fiammingo Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Il risultato odierno è figlio di una fuga di 18 ciclisti partita 20 chilometri dopo il via. Degna di nota la presenza tra gli attaccanti del portoghese ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Forse il modo più corretto per descrivere la tappa odierna, sulla carta una delle più importanti di questo 103esimod’Italia, sarebbe stato quello di lasciare la pagina bianca a sintetizzare la pressoché totale assenza di eventi rilevanti. Per dovere di cronaca, va riportato che la 17esima frazione di questa edizione della corsa rosa, 203 chilometri da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio, è stata vinta dall’australiano Ben O’Connor (NTT Pro Cycling Team) che ha preceduto sul traguardo di 31” l’austriaco Hermann Pernsteiner (Bahrain – McLaren) e di 1’10” il mai domo fiammingo Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Il risultato odierno è figlio di una fuga di 18 ciclisti partita 20 chilometri dopo il via. Degna di nota la presenza tra gli attaccanti del portoghese ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - giroditalia : Il Monte Bondone fu immortalato al Giro d'Italia del 1956 mentre Charly Gaul affrontava le condizioni più estreme p… - CapoVelo : RT @CapoVelo: Giro d’Italia 2020 Stage 17 #Giro #Giro2020 #GiroDItalia #magliarosa #pinkjersey #FightForPink #JoãoAlmeida #BenOConnor https… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia in DIRETTA: Almeida resiste in rosa scintille Kelderman-Hindley. Nibali pensa al ribaltone? -… -