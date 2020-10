FORMAZIONI Inter Borussia M’Gladbach | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/21:Mönchengladbach Ecco gli schieramenti ufficiali diMönchengladbach, match valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021.(3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Perisic, Vidal, Barella, Darmian; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte. Leggi su Calcionews24.com

Sport - Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la prima giornata del gruppo B della Champions League 2020/21: formazioni Inter Borussia ...INTER (3-4-1-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Kolarov; D'Ambrosio, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte. BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH Sommer; Kramer, Thuram, Plea, Lainer, ...