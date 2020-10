Enzo Mari non era solo uno dei maggiori designer italiani. Ma molto di più (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ mancato in questi giorni Enzo Mari, uno dei maggior designer italiani del dopoguerra, e con lui ottantottenne a distanza di poche ore la compagna di una vita, la critica dell’arte Lea Vergine. Ci sono diversi Enzo Mari, che è nato come artista legato all’Arte cinetica e programmata e orgogliosamente autodidatta al mondo del design e della grafica. Il primo è certo quello dei numerosissimi iconici progetti che hanno segnato il suo lungo percorso. Oggetti frutto di una collaborazione stretta e integrata imprenditori come Bruno Danese, Aurelio Zanotta, Alberto Alessi, Renato Rebolini, Enrico Astori, Eugenio Perazza. Un rapporto ricercato, mai facile, dialettico, frutto di confronti lunghi e tormentati che hanno portato a molti oggetti esito di un lavorio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ mancato in questi giorni, uno dei maggiordel dopoguerra, e con lui ottantottenne a distanza di poche ore la compagna di una vita, la critica dell’arte Lea Vergine. Ci sono diversi, che è nato come artista legato all’Arte cinetica e programmata e orgogliosamente autodidatta al mondo del design e della grafica. Il primo è certo quello dei numerosissimi iconici progetti che hanno segnato il suo lungo percorso. Oggetti frutto di una collaborazione stretta e integrata imprenditori come Bruno Danese, Aurelio Zanotta, Alberto Alessi, Renato Rebolini, Enrico Astori, Eugenio Perazza. Un rapporto ricercato, mai facile, dialettico, frutto di confronti lunghi e tormentati che hanno portato a molti oggetti esito di un lavorio ...

