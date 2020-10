Emergenza coronavirus, torna l’autocertificazione: chi deve usarla, come, quando e dove (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Emergenza coronavirus in Italia, con l’adozione del coprifuoco e con i limiti agli spostamenti torna l’autocertificazione che abbiamo imparato a conoscere durante il lockdown. Con la strategia del coprifuoco adottata dalla Lombardia (ma non solo) per contenere l’aumento dei casi di coronavirus, torna in vigore l’autocertificazione che gli italiani hanno imparato a conoscere decisamente bene nella fase dura dell’Emergenza sanitaria. Il documento, nelle sue voci e nel suo contenuto, dovrebbe essere come quello adottato proprio durante le settimane del lockdown. Con il documento il cittadino giustifica il proprio spostamento che, ad esempio, dopo le 23, per quanto riguarda Lombardia e Campania, può avvenire solo per motivi di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020)in Italia, con l’adozione del coprifuoco e con i limiti agli spostamentil’autocertificazione che abbiamo imparato a conoscere durante il lockdown. Con la strategia del coprifuoco adottata dalla Lombardia (ma non solo) per contenere l’aumento dei casi diin vigore l’autocertificazione che gli italiani hanno imparato a conoscere decisamente bene nella fase dura dell’sanitaria. Il documento, nelle sue voci e nel suo contenuto, dovrebbe esserequello adottato proprio durante le settimane del lockdown. Con il documento il cittadino giustifica il proprio spostamento che, ad esempio, dopo le 23, per quanto riguarda Lombardia e Campania, può avvenire solo per motivi di ...

Emergenza coronavirus, prorogata la possibilità di ampliamento dei dehors a Taggia

Coronavirus Covid-19: ministero Difesa mette in campo 200 drive-through per 30mila tamponi al giorno

“La Difesa è in campo dall’inizio di questa emergenza e ha messo a disposizione da subito tutte le sue capacità e mezzi”, ha ricordato il ministro Lorenzo Guerini: “Anche in questa fase, gli uomini e ...

Covid in Lombardia, i dati ufficiali: record di contagi

MILANO – Sono 4.125 i nuovi positivi con 36.416 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,3 per cento. “Anche oggi i dati sono preoccupanti ed evidenziano, come purtroppo avevamo ...

