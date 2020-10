Elisabetta Gregoraci svela di aver spiato il profilo di Pierpaolo prima del GF VIP 5

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) TraPretelli è tornato il sereno al Grande Fratello Vip 5 mentre ormai si fanno insistenti le voci di una frequentazione della soubrette con il pilota Stefano Coletti.confessa diildi Pretelli Dopo la puntata di lunedì sera del GF VIP 5, la ex moglie di Flavio Briatore e il modello lucano avevano litigato per gli ormai famosi colpetti sul petto che lasi da ogni volta che si parla del flirt con Pretelli. A quanto pare c’è un uomo fuori che la attende, maè si è mostrata molto criptica nel rivelare qualcosa che andasse oltre il generico. Per i due concorrenti, però, dopo le ...