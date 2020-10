Covid | focolaio all' ospedale Sacco di Milano | infettati 20 infermieri e alcuni pazienti Riapre l' ospedale in Fiera

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il contagio corre tra le corsie dell'di. Il reparto di cardiologia del nosocomio lombardo è stato chiuso e non accetta altri, dopo che sono stati trovati casi di ...

Corriere : ?? Focolaio al Sacco di Milano - TgLa7 : #Covid: focolaio in ospedale Palermo, allertato il prefetto - TgLa7 : ??#Covid_19: 10 positivi nazionale #nuoto, anche Simona Quadarella e Gabriele Detti. Focolaio a raduno Livigno: tutt… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Covid, focolaio all'ospedale Sacco di Milano: infettati 20 infermieri e alcuni paz... - lupettotre : RT @Corriere: ?? Focolaio al Sacco di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio

Ad Ariano Irpino torna il rischio di un nuovo e focolaio, scoperto attraverso lo screening periodico ... I pazienti risultati positivi al Covid-19 sono stati dimessi e mandati a domicilio, in ...La Rete Sarda in questi mesi ha abbassato i toni sulla crisi sanitaria auspicando che la Politica rispondesse con scelte adeguate a tutte le emergenze, ma c ...