Coronavirus: Salvini, ‘frizioni con Fontana? Solite fantasie’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Frizioni con il governatore lombardo Attilio Fontana sul ‘coprifuoco’ in Lombardia? “Solite fantasie…”. Così, all’Adnkronos, il segretario della Lega Matteo Salvini arrivando in Senato.L'articolo Coronavirus: Salvini, ‘frizioni con Fontana? Solite fantasie’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Frizioni con il governatore lombardo Attiliosul ‘coprifuoco’ in Lombardia? “fantasie…”. Così, all’Adnkronos, il segretario della Lega Matteoarrivando in Senato.L'articolo, ‘frizioni confantasie’ CalcioWeb.

Open_gol : ?? Infine, la conferma: +4.126 nuovi casi in #Lombardia, di cui 1.800 solo a Milano. Ora #Salvini nega le pressioni… - fattoquotidiano : Coronavirus, Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” - LegaSalvini : ALTRO CHE MATTEO #SALVINI, CONTE HA I PIENI POTERI E NESSUNO DICE NIENTE - TV7Benevento : Coronavirus: Salvini, 'frizioni con Fontana? Solite fantasie'... - gabrielepx : RT @fcancellato: Italia devastata dal Covid, e lui non voleva il lockdown, mascherine, stato d'emergenza. 4000 casi in un giorno in Lombard… -