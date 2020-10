Champions League 2021-2024, diritti tv: Amazon si prende le partite del mercoledì, Sky e Mediaset le altre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle scorse ore si è conclusa la trattativa tra i broadcaster e l’Uefa per i diritti tv in Italia nel triennio 2021/24 della Champions League. In attesa delle comunicazioni ufficiali, si può anticipare che c’è una grossa novità. Amazon, infatti, sarebbe riuscito, versando circa 80 milioni di euro all’anno, ad ottenere un pacchetto, l’A2, quello delle 16 migliori gare del mercoledì, più la finale di Supercoppa europea (dove si sfidano la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League). Per vederle – a meno di accordi con canali tv tradizionali che al momento sembrano improbabili – bisognerà abbonarsi a Prime Video. Per quanto riguarda Sky, ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle scorse ore si è conclusa la trattativa tra i broadcaster e l’Uefa per itv in Italia nel triennio/24 della. In attesa delle comunicazioni ufficiali, si può anticipare che c’è una grossa novità., infatti, sarebbe riuscito, versando circa 80 milioni di euro all’anno, ad ottenere un pacchetto, l’A2, quello delle 16 migliori gare del mercoledì, più la finale di Supercoppa europea (dove si sfidano la vincitrice dellae quella dell’Europa). Per vederle – a meno di accordi con canali tv tradizionali che al momento sembrano improbabili – bisognerà abbonarsi a Prime Video. Per quanto riguarda Sky, ...

Roma, 21 ottobre 2020 - Nella fase a gironi della Champions League, dopo le vittorie di ieri - la Juve che ha battuto la Dinamo Kiev 0-3 e la Lazio che s'è imposta col 3-1 sul Borussia Dortmund - oggi ...

Sadio Mané, perla rara in un calcio di lusso e apparenze

In campionato segna anche doppiette al Watford ed al Tottenham. Durante la stagione 2017-2018 contribuisce, con 10 gol in 13 presenze, al raggiungimento della finale di Champions League, persa per 3-1 ...

