Atp Anversa 2020 | Humbert rimonta Carreno Busta | avanzano Raonic e Dimitrov

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tutto facile per Milosnel match del primo turno del torneo Atp dicontro lo sloveno Aljaz Bedene, sconfitto in due set 6-3 7-6(4), mentre Taylor Fritz, dopo una battaglia nella prima frazione di gara, supera Reilly Opelka con il punteggio di 7-6(5) 6-1. Il francese Ugobatte inin tre set 5-7 6-3 6-4 lo spagnolo Pablo; il britannico Daniel Evans, invece, si sbarazza in parziali 7-6(3) 6-2 di Francis Tiafoe. Avanti con il brivido Grigorche, dopo essere andato in svantaggio, ribalta in tre set 4-6 6-3 6-4 lo spagnolo Pablo Adujar, mentre l’australiano Alex De Minaur non ha problemi a sconfiggere con un netto 6-4 6-2 Feliciano Lopez.