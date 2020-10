Vuelta a España 2020: mostruoso Primoz Roglic, vince da finisseur e va subito in Maglia Rossa. Secondo Carapaz (Di martedì 20 ottobre 2020) Prima frazione subito scoppiettante per la Vuelta a España 2020, che è scattata con la Irún – Arrate, di 173 chilometri. La salita posta praticamente ad un passo dal traguardo ha visto un testa a testa tra i big: a vincere è stato il detentore del titolo Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che riparte da dove aveva finito, vestendo nuovamente la Maglia Rossa. Cinque corridori hanno agguantato la fuga giusta nelle prime fasi di gara: il tedesco Jasha Sütterlin (Team Sunweb), i francesi Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e l’olandese Jetse Bol (Burgos BH). Per loro cambi regolari e margine che è stato al massimo di 4′. Da ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Prima frazionescoppiettante per laa España, che è scattata con la Irún – Arrate, di 173 chilometri. La salita posta praticamente ad un passo dal traguardo ha visto un testa a testa tra i big: are è stato il detentore del titolo(Jumbo-Visma), che riparte da dove aveva finito, vestendo nuovamente la. Cinque corridori hanno agguantato la fuga giusta nelle prime fasi di gara: il tedesco Jasha Sütterlin (Team Sunweb), i francesi Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e l’olandese Jetse Bol (Burgos BH). Per loro cambi regolari e margine che è stato al massimo di 4′. Da ...

