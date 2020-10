Ue: Conte, 'riflettere su riforma Mes e Patto Stabilità' (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - riformare il Mes? "Viviamo un'esperienza così sfidante e drammatica che sicuramente, man mano che intravederemo la via d'uscita e riusciremo ad avviarci lungo una ripresa sostenuta, sarà pressoché inevitabile interrogarsi sugli strumenti a disposizione molto spesso elaborati in momenti diversi da quelli che stiamo vivendo. Tutti avvertiremo l'esigenza di riflettere per rendere questi strumenti ancora più utili e adeguati per prevenire situazioni di emergenza". Così il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda di una cronista spagnola in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il presidente Pedro Sanchez. "Ci sono già prospettive per una riforma del Patto di Stabilità e crescita che mi piacerebbe - auspica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) -re il Mes? "Viviamo un'esperienza così sfidante e drammatica che sicuramente, man mano che intravederemo la via d'uscita e riusciremo ad avviarci lungo una ripresa sostenuta, sarà pressoché inevitabile interrogarsi sugli strumenti a disposizione molto spesso elaborati in momenti diversi da quelli che stiamo vivendo. Tutti avvertiremo l'esigenza diper rendere questi strumenti ancora più utili e adeguati per prevenire situazioni di emergenza". Così il premier Giusepperispondendo a una domanda di una cronista spagnola in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il presidente Pedro Sanchez. "Ci sono già prospettive per unadeldi; e crescita che mi piacerebbe - auspica ...

Tutti avvertiremo l'esigenza di riflettere per rendere questi strumenti ancora più utili e adeguati per prevenire situazioni di emergenza". Così il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda di ...

