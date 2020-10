Roma, Spadafora: “Raggi è la nostra candidata. A Calenda fa orrore il M5s? È reciproco” (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Se stiamo tessendo qualche trama per un accordo su Roma? Noi intanto la nostra candidata ce l’abbiamo ed e’ Virginia Raggi. Ha ribadito in piu’ occasioni la volonta’ di ricandidarsi: se lei si candida il M5S sta con lei”. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a ‘L’aria che tira’ su La7. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Se stiamo tessendo qualche trama per un accordo su Roma? Noi intanto la nostra candidata ce l’abbiamo ed e’ Virginia Raggi. Ha ribadito in piu’ occasioni la volonta’ di ricandidarsi: se lei si candida il M5S sta con lei”. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a ‘L’aria che tira’ su La7.

