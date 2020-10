Rijeka-Real Sociedad | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 ottobre 2020)si disputerà giovedì 22 ottobre alle ore 18:55 nel piccolo Stadion Rujevica (8.279 posti) situato nella città di Fiume. Il match sarà importante per decidere le gerarchie del Girone F, in cui è inserito il Napoli di Gattuso. Come arriva il? La piccola compagine croata non ha dalla sua parte i pronostici, in più iniziare il proprio cammino europeo contro una squadra sulla carta superiore come lanon aiuta certamente l’ambiente. Ma nulla vieta ai tifosi di sognare in grande e, perchè no, anche di vincere e sperare di proseguire la propria avventura. Il calcio, come ben sappiamo, è ricco di favole incredibili. Nelle ultime sei partite ilha ...