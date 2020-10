Quasi 11 mila casi di Covid. Aumentano i morti e i ricoverati in terapia intensiva (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Cresce in Italia il numero di nuovi casi di Coronavirus (10.874 contro il 9.338 di ieri) ma i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 144.737 a fronte dei 98.862 di ieri. I morti sono stati 89 (ieri erano stati 73), cresce anche la pressione sulle terapie intensive: oggi 73 in più, per un totale di 870. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Cresce in Italia il numero di nuovidi Coronavirus (10.874 contro il 9.338 di ieri) ma i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 144.737 a fronte dei 98.862 di ieri. Isono stati 89 (ieri erano stati 73), cresce anche la pressione sulle terapie intensive: oggi 73 in più, per un totale di 870. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ultime Notizie dalla rete : Quasi mila Il virus accelera, mai così tanti contagi nel mondo. Irlanda torna in lockdown Agenzia ANSA Salgono i contagi in Svezia, paura della seconda ondata

Mentre per alcune settimane si sono registrati circa 3mila casi settimanali che sono arrivati ad essere oltre 4500 la settimana scorsa, lo scorso 15 ottobre si è toccata un picco di quasi mille ...

Agcom: sotto il 42% le linee in rame, forte crescita del broadband

Tim si conferma market leader per rete fissa e mobile. Rai conserva la leadership in campo televisivo, ma Mediaset conquista quote di share. Prosegue la crisi dell'editoria.

