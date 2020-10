Programmi TV di stasera, mercoledì 21 ottobre 2020. A «Ulisse – Il piacere della scoperta» la storia dei Kennedy (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I Kennedy Rai1, ore 21.35: Ulisse – Il piacere della scoperta Il 22 novembre del 1963, a Dallas, alcuni colpi di fucile raggiungono e uccidono John Fitzgerald Kennedy. Perché, come e da chi è stato assassinato? Come mai a distanza di quasi 60 anni dalla morte è ancora il presidente degli Stati Uniti più noto ed amato? Nella puntata dal titolo Kennedy – L’uomo che ha fatto sognare l’America, Ulisse ripercorre la storia dei Kennedy, una famiglia di emigranti, partita povera dall’Irlanda e arrivata alla Casa Bianca. In mezzo tante difficoltà, colpi di fortuna, ma soprattutto la volontà di ferro del capostipite, il padre di John e Bob, che sognava il ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) IRai1, ore 21.35:– IlIl 22 novembre del 1963, a Dallas, alcuni colpi di fucile raggiungono e uccidono John Fitzgerald. Perché, come e da chi è stato assassinato? Come mai a distanza di quasi 60 anni dalla morte è ancora il presidente degli Stati Uniti più noto ed amato? Nella puntata dal titolo– L’uomo che ha fatto sognare l’America,ripercorre ladei, una famiglia di emigranti, partita povera dall’Irlanda e arrivata alla Casa Bianca. In mezzo tante difficoltà, colpi di fortuna, ma soprattutto la volontà di ferro del capostipite, il padre di John e Bob, che sognava il ...

