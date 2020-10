Ponte sullo Stretto, De Micheli: "Fra 7 anni Sicilia e Calabria non più due deserti" (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Ponte sullo Stretto di Messina «vent'anni fa avrebbe collegato due deserti infrastrutturali» , mentre fra 7-8 anni Sicilia e Calabria «non saranno più deserti, ma saranno regioni che staranno vincendo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 20 ottobre 2020) Ildi Messina «vent'fa avrebbe collegato dueinfrastrutturali» , mentre fra 7-8«non saranno, ma saranno regioni che staranno vincendo...

Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli partecipando a un evento digitale di Pwc, sottolineando che "vent'anni fa un ponte sullo Stretto avrebbe collegato due ...

Stretto Messina: De Micheli, interessante il collegamento sottomarino di Saipem

Venti anni fa - ha affermato De Micheli - un ponte sullo Stretto avrebbe collegato due deserti infrastrutturali perche' non c'era progettualita' di Alta velocita', strade a scorrimento veloce, ...

