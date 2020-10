Pirlo: “Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone” (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la vittoria sulla Dinamo Kiev, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. “Un passo alla volta. Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati per oggi. Potevamo sfruttare qualche occasione nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma ad inizio ripresa siamo riusciti a trovare il gol e a gestire meglio la partita”. Sull’idea di Danilo a sinistra e Chiellini perno centrale: “Nasce da una rotazione che volevamo fare a destra con Kulusevski che veniva dentro il campo per lasciare spingere Cuadrado. Loro impostavano una pressione sulle uscite di Bonucci e abbiamo messo Giorgio centrale. Il suo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la vittoria sulla Dinamo Kiev, il tecnico della Juventus Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. “Un passo alla volta. Eraunaa Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati per oggi. Potevamo sfruttare qualche occasione nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma ad inizio ripresa siamo riusciti a trovare il gol e a gestire meglio la”. Sull’idea di Danilo a sinistra e Chiellini perno centrale: “Nasce da una rotazione che volevamoa destra con Kulusevski che veniva dentro il campo per lasciare spingere Cuadrado. Loro impostavano una pressione sulle uscite di Bonucci e abbiamo messo Giorgio centrale. Il suo ...

romeoagresti : #Pirlo su #Dybala: “Ho parlato con lui ieri. Era un po’ arrabbiato per non essere entrato sabato, viene da tre mesi… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR è un giocatore fondamentale per noi, ma purtroppo non era a posto fisicamente. La… - DiMarzio : #Lucescu racconta #Pirlo: 'A 16 anni notai che dentro di lui c'era un campione' - BianconeriZonIt : L'approccio che ho avuto dall'inizio, l'idea del calcio era quella di avere più giocatori in fase offensiva. Chiesa… - BianconeriZonIt : Dybala ha bisogno di giocare, si capisce che non era al meglio. Ci vuole tempo, piano piano lo vedremo al top. [Pirlo] -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “Era SNAI – Champions League: Juve ok in UcrainaLazio, Immobile regge il duello con Haaland Fortune Italia