Ottobre 1962, quando i terroristi "sudtirolesi" colpirono anche a Verona

Roma, 20 ott – I terroristi legati a Norbert Burger, capofila della cellula bavarese del Bas, il 19 Ottobre del 1962 varcarono il confine italiano per compiere una scorreria al tritolo. Il gruppo si recò prima a Verona dove depositò presso il deposito bagagli della stazione ferroviaria una valigia imbottita con 10 kg di dinamite e bottiglie di miscela d'olio e benzina, il tutto collegato con un detonatore innescato a orologeria. Dopo di che, i terroristi rimontarono in macchina e partirono per Trento, dove, verso le 20, ripeterono la stessa operazione presso il deposito delle valigie della stazione della città del Concilio, lasciando una borsa con 5 kg di tritolo e 5 litri di oli e benzina mescolati assieme. Non soddisfatti tornarono a Bolzano e, intorno alle 22, ...

