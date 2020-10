Non esistono corpi sbagliati o errori biologici: da disturbo mentale a condizione (Di martedì 20 ottobre 2020) Parlare di qualcosa che non si conosce, o non si è vissuto sulla propria pelle, risulta sempre assai difficile. Ed è proprio dalla sommaria informazione che nascondo i luoghi comuni e le banalità che circolano attorno a delle realtà concrete, e sulle persone transessuali è stato davvero detto tutto. Un argomento trattato molto spesso nella maniera più incorretta e superficiale, ma che grazie all’operato di attivisti e associazioni, è sempre più divulgato in maniera ampia completa. Ecco perché, quando abbiamo scelto di trattare l’argomento della disforia di genere e del transessualismo, lo abbiamo fatto a seguito di una lunga chiacchierata con chi le cose le conosce bene. A rispondere alla nostra chiamata è stata Laura Caruso che, insieme a Monica Romano e Daniele Brattoli, ha fondato a Milano ... Leggi su dilei (Di martedì 20 ottobre 2020) Parlare di qualcosa che non si conosce, o non si è vissuto sulla propria pelle, risulta sempre assai difficile. Ed è proprio dalla sommaria informazione che nascondo i luoghi comuni e le banalità che circolano attorno a delle realtà concrete, e sulle persone transessuali è stato davvero detto tutto. Un argomento trattato molto spesso nella maniera più incorretta e superficiale, ma che grazie all’operato di attivisti e associazioni, è sempre più divulgato in maniera ampia completa. Ecco perché, quando abbiamo scelto di trattare l’argomento della disforia di genere e del transessualismo, lo abbiamo fatto a seguito di una lunga chiacchierata con chi le cose le conosce bene. A rispondere alla nostra chiamata è stata Laura Caruso che, insieme a Monica Romano e Daniele Brattoli, ha fondato a Milano ...

scialpi : Il mondo sta svanendo le parole non hanno più peso,le idee sono sovvertite dal sistema i gesti esistono solo se mer… - LauraGaravini : Penalizzare alcune categorie di imprenditori, dopo mesi nei quali si impegnano per ripartire e rispettare le regole… - Spstati1 : @xbestronger Vediamo, io capisco che se si dice che la donna è troppo 'maschile' significa che esistono degli attri… - AnnaMaritati : @HuffPostItalia Se lo faccia lui e lo faccia fare alla fidanzata. Per sviluppare un vaccino sicuro ci vogliono alme… - ciummone : @FPaffy È la sindrome mirabilmente dusegnata dal dualismo Batman-Jocker,senza un nemico semplicemente non esistono.… -

Ultime Notizie dalla rete : Non esistono "Per i bambini sarà durissima ma non esistono alternative..." La Cronaca di Verona Cinghiali in Italia, ucciderli non serve e non risolve il problema

Il problema, quindi, non è solo delle aree metropolitane dove sconfinano, ma anche e soprattutto di quelle rurali dove coltivazioni e allevamenti devono sopportarne le scorrerie. È bene ricordare che ...

Gazzetta dello Sport: “Il Palermo in crisi. Forse la tanto sbandierata sintonia Boscaglia-dirigenza non esiste”

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla crisi del Palermo. La sbandierata sintonia Boscaglia-dirigenza non è scontata. Il tecnico gelese è chiamato a trovare il cerchio: l’or ...

Il problema, quindi, non è solo delle aree metropolitane dove sconfinano, ma anche e soprattutto di quelle rurali dove coltivazioni e allevamenti devono sopportarne le scorrerie. È bene ricordare che ...L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla crisi del Palermo. La sbandierata sintonia Boscaglia-dirigenza non è scontata. Il tecnico gelese è chiamato a trovare il cerchio: l’or ...