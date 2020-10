Mls, Higuain: “Qui mi diverto ancora a giocare a calcio. In Europa invece…” (Di martedì 20 ottobre 2020) Una nuova avventura, da stella, in Mls. Una scelta per rilanciarsi, ritrovare entusiasmo ma anche per sentirsi nuovamente importante. Gonzalo Higuain all‘Inter Miami è una stella, ma soprattutto nella squadra di Beckham ha ritrovato la serenità di giocare a calcio, quella che secondo lui aveva perso in Europa. Intervistato nel podcast della CBS Que golazo il Pipita ha dichiarato: “Sono sempre stato curioso riguardo alla MLS, dopo averla guardata sempre con attenzione visto che ci giocava mio fratello e altri grandi giocatori. Ma volevo venire qui con l’intenzione di essere di nuovo felice di giocare e credo che l’Inter Miami mi abbia dato tutto quello di cui avevo bisogno. Venire qui, in questo ... Leggi su giornal (Di martedì 20 ottobre 2020) Una nuova avventura, da stella, in Mls. Una scelta per rilanciarsi, ritrovare entusiasmo ma anche per sentirsi nuovamente importante. Gonzaloall‘Inter Miami è una stella, ma soprattutto nella squadra di Beckham ha ritrovato la serenità di, quella che secondo lui aveva perso in. Intervistato nel podcast della CBS Que golazo il Pipita ha dichiarato: “Sono sempre stato curioso riguardo alla MLS, dopo averla guardata sempre con attenzione visto che ci giocava mio fratello e altri grandi giocatori. Ma volevo venire qui con l’intenzione di essere di nuovo felice die credo che l’Inter Miami mi abbia dato tutto quello di cui avevo bisogno. Venire qui, in questo ...

clikservernet : Higuain: “In MLS ritroverò entusiasmo. E sarò sempre felice per le vittorie della Juve” - Noovyis : (Higuain: “In MLS ritroverò entusiasmo. E sarò sempre felice per le vittorie della Juve”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Higuain: 'Avevo perso la passione per il calcio, a Miami sono di nuovo felice. Sulla Juve...': 'Sono venuto in MLS… - ItaSportPress : Higuain si confessa: 'In MLS per essere di nuovo felice di giocare. In Europa non avevo più motivi per farlo' -… - Davide1926___ : RT @DiMarzio: #Mls | #InterMiamiCF, #Higuain: “In Europa non mi divertivo più” -