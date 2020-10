(Di martedì 20 ottobre 2020) “Avevo avvertito tutti e spiegato fin da subito che desidero fare una cosa più ampia possibile. Mi spiace non si colga il fatto che mi sembra di rispondere a una chiamata dell’area vasta del centrosinistra”. Spiega così, Carloalla Stampa, la propria decisione di candidarsi a sindaco di Roma. Scelta che ha l’effetto di dividere il Pd sulla scelta del leader di Azione, che però sottolinea di collocarsi nel centrosinistra: “Sono stato ministro in una legislatura di governi di centrosinistra - ricorda -, sto parlando dal gruppo Pd-Siamo europei, cos’altro posso?”.E di fronte alle critiche di essersi fatto eleggere europarlamentare nel Pd e poiuscito dal partitorivendica la propria coerenza: “Sono uscito dal partito - dice - ...

trash_italiano : Quando mia madre mi chiede di fare le pulizie a casa: #GFVIP - StefanoFeltri : Parla Attilio Fontana: «Non ricordavo di avere la delega sul conto svizzero di mia madre» La versione del preside… - RengaOfficial : Mio padre se n’è andato,mi piace pensare che ora sia di nuovo insieme a mia madre, Jolanda il suo grande amore.Ques… - fvckinhostile : mia madre viene in camera mia mentre sto facendo lezione dicendo che conte ha chiamato la ferragni e si incazza se… - robertocassone : 'Mia madre fa la regista, ma non è Spielberg!'. Calenda candidato respinge le accuse di essere ricco e pariolino… -

Ultime Notizie dalla rete : Mia madre

RAI - Radiotelevisione Italiana

come da piccola con mia madre, ho avuto inaspettatamente il tempo di scambiare piccoli favori con la mia vicina. Ci siamo aiutate e mi ha dato tanto conforto durante mesi in cui non avevo nessuno dei ...Raffaele Sollecito, condannato e poi assolto per l'omicidio di Meredith Kercher si racconta a Il Giornale.it: "Pago gli errori della magistratura per un reato che non ho commesso" ...