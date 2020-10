Lombardia fuori controllo. Fontana e Gallera costretti al coprifuoco. Aumentano morti e ricoverati. Positivo un tampone su sette (Di martedì 20 ottobre 2020) Un tampone su sette dà ormai esito Positivo. Questo il quadro preoccupante che emerge dal monitoraggio sull’andamento del Covid-19 in Italia. Ieri, come ogni lunedì per via del cosiddetto effetto weekend, è diminuito il numero di positivi e allo stesso tempo è notevolmente calato anche quello dei test effettuati. Ma sono comunque aumentati morti e ricoveri, compresi quelli in terapia intensiva. E per dare meglio la misura della situazione è sufficiente notare che il numero di contagi in una settimana è raddoppiato. Difficili ormai in diverse, zone, a partire dalla Lombardia che torna ad essere la regione più colpita dalla pandemia, gli stessi tracciamenti. “Laddove il sistema non sia pronto, meglio fermarsi 14 giorni, prendere fiato, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Unsudà ormai esito. Questo il quadro preoccupante che emerge dal monitoraggio sull’andamento del Covid-19 in Italia. Ieri, come ogni lunedì per via del cosiddetto effetto weekend, è diminuito il numero di positivi e allo stesso tempo è notevolmente calato anche quello dei test effettuati. Ma sono comunque aumentatie ricoveri, compresi quelli in terapia intensiva. E per dare meglio la misura della situazione è sufficiente notare che il numero di contagi in una settimana è raddoppiato. Difficili ormai in diverse, zone, a partire dallache torna ad essere la regione più colpita dalla pandemia, gli stessi tracciamenti. “Laddove il sistema non sia pronto, meglio fermarsi 14 giorni, prendere fiato, ...

Il sindaco di Monza, Dario Allevi, è preoccupato per la curva del contagio. Non lo nasconde e, davanti alle cifre registrare nel week end appena trascorso, parla con grande franchezza di “giorni terri ...

