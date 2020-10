Lg | il primo oled arrotolabile di LG è un televisore per ricchi

Leggi su android-news.eu

(Di martedì 20 ottobre 2020) LG ha annunciato la commercializzazione delin Corea del Sud, il signatureR. si tratta di un televisione non alla portata di tutti esclusivo solo per chi ha 77000 euro da spendere. LG ha mostrato nelle fiere di elettronica già a partire dal 2018, quell’R, che solo oggi è diventato un prodotto commercializzabile effettivamente acquistabile nei negozi. Per il momento sarà distribuito unicamente sul mercato sudcoreano, alla modica cifra di 100 milioni di kwon, al cambio sono pari a circa €77000, questa cifra ovviamente lo rende un prodotto esclusivo per pochi utenti. Si tratta di un TV da 65 pollici 4K, quest’ultimo può essere tenuto il 3 diverse modalità denominate Full View, line view e zero View. Full30 ...