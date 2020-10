L’appello di Christine Lagarde agli Stati Ue | continuate a fornire sostegno all’economia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dal coprifuoco francese alle 21 alle restrizioni in Italia: le nuove misure prese in Europa per arginare la pandemia peseranno sulla ripresa economica – dice la presidente della Banca centrale europeain un’intervista a Le Monde. C’è il rischio di una doppia recessione nell’area euro. Il piano europeo di ripresa e resilienza è fondamentale. Ma avverte: se non viene erogato rapidamente e non adeguatamente utilizzato, i Paesi membri «perderebbero un’opportunità storica». La seconda ondata, spiega la presidente dell’Eurotower, «aumenta l’incertezza e pesa sulla ripresa». Dopo il rimbalzo di questa estate, ora la ripresa rischia di essere nuovamente frenata. «Il nostro scenario», spiega, «prevede per il 2020 un ...