Juventus | arrivano conferme | ipotesi Superlega dal 2022

Da anni ormai, la Juventus ed in particolare nella figura del presidente Andrea Agnelli desidererebbe partecipare ad un campionato europeo esclusivo, comprendente i club più importanti e famosi del continente. Un'idea che negli ultimi anni avrebbe raccolto parecchi consensi, soprattutto da parte di grandi società che hanno fatto la storia del calcio, tra cui Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco, Real Madrid e tante altre. Ora, quella che fino a ieri pareva solamente un'idea attuabile nel medio-lungo termine, potrebbe essere un'ipotesi percorribile anche nel giro di due anni. Dall'Inghilterra si vocifera di un accordo quasi raggiunto per la creazione di una European Premier League.

L'ex difensore Alessandro Birindelli è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dalla formazione della Juventus ... di De ...

Dinamo Kiev-Juventus: gli arrivi delle squadre

