Giro d’Italia 2020, diciottesima tappa: percorso e altimetria (Di martedì 20 ottobre 2020) L’altimetria e il percorso della Pinzolo-Laghi di Cancano, diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020 lunga 207 chilometri con arrivo in salita. Si tratta forse della frazione più attesa di questa Corsa Rosa: inizio subito impegnativo per fare selezione, con i GPM di Campo Carlo Magno e dell’inedito Passo Castrin (8,8 km al 9,1% medio). Si scende poi nel fondovalle per andare ad affrontare la Cima Coppi del Giro 2020: è infatti il giorno del Passo dello Stelvio, una salita di oltre 25 km alla media del 7,5% che porterà i corridori ai 2758 metri di quota. Temperature gelide sia in salita che soprattutto nella lunga discesa che porterà alla salita finale verso i Laghi di Cancano: 8,7 km al 6,8% di media con ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) L’e ildella Pinzolo-Laghi di Cancano,deld’Italialunga 207 chilometri con arrivo in salita. Si tratta forse della frazione più attesa di questa Corsa Rosa: inizio subito impegnativo per fare selezione, con i GPM di Campo Carlo Magno e dell’inedito Passo Castrin (8,8 km al 9,1% medio). Si scende poi nel fondovalle per andare ad affrontare la Cima Coppi del: è infatti il giorno del Passo dello Stelvio, una salita di oltre 25 km alla media del 7,5% che porterà i corridori ai 2758 metri di quota. Temperature gelide sia in salita che soprattutto nella lunga discesa che porterà alla salita finale verso i Laghi di Cancano: 8,7 km al 6,8% di media con ...

giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 - Podium ?? @JTratnik ???? - @BahrainMcLaren ?? @ben_oconnor95 ???? - @NTTProCycling ??… - giroditalia : ??The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020! ??L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia… - Radio1Rai : ?????? La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha colorato di verde, bianco e rosso la carovana rosa. ?? Ieri le… - giostuzzi : Oggi al #Giro ha vinto @JTratnik, frico di montagna vecchia scuola. Almeida invece ha fatto il frico gourmet (scusa… - GibelliTiziana : RT @staff_M_Fedriga: ?? Aspettando l'arrivo della tappa del Giro d'Italia, in visita alla #BibliotecaGuarneriana, la più antica biblioteca p… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta