Fiorentina, Iachini è già in discussione. Due big in caso di esonero: i nomi sul foglio di Commisso (Di martedì 20 ottobre 2020) Maurizio Sarri o Luciano Spalletti pronti a rimpiazzare Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Scartato Mazzarri Leggi su 90min (Di martedì 20 ottobre 2020) Maurizio Sarri o Luciano Spalletti pronti a rimpiazzare Beppesulla panchina della. Scartato Mazzarri

capuanogio : Improvvisa accelerata nella trattativa tra #Sarri e la #Juventus per risolvere il contratto ancora esistente fino a… - capuanogio : Il destino di #Iachini è segnato: si va verso l’addio. In pole #Sarri, sondato dalla #Roma è affascinato dall’idea… - Bibolottistuta1 : RT @marcodellolio: #fiorentina sarri sempre più vicino, si tratta! Posizione di Iachini fortemente in bilico! - sg_beatmaker : Sarri alla Fiorentina? MAGARI ITA - Sport_Mediaset : Due toscani per la #Fiorentina: #Sarri o #Spalletti per il dopo #Iachini. L'inizio della stagione non sta piacendo… -