Euphoria | due episodi speciali prima della seconda stagione

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) A svelarlo la protagonistaserie HBO Zendaya C’è molta curiosità per la, by HBO, di ““. La serie ha per protagonista l’acclamata Zendaya che proprio per la sua interpretazione ha trionfato agli ultimi Emmy diventando la più giovane di sempre a portare a casa un riconoscimento così. Leggi anche: Emmy Awards: la giovane Zendaya è da record I nuoviarriveranno nel 2021, almeno in America visto che tutto è stato bloccato a causapandemia. Nell’attesa la stessa Zendaya ha annunciato che il 6 dicembre verrà rilasciato il primo di dueche faranno da connessione trae ...