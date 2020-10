“È ufficiale!”. La conferma arriva da Alfonso Signorini: clamorose novità al GF Vip (Di martedì 20 ottobre 2020) Le voci si stavano rincorrendo da tantissimo tempo, ora è arrivata anche la certezza assoluta: il ‘Grande Fratello Vip’ proseguirà fino all’inizio del 2021. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini, che ha fugato ogni dubbio durante l’appuntamento con ‘Casa Chi’. Attraverso dunque il social network Instagram ha confermato che il reality show in onda su Canale 5 continuerà fino al prossimo febbraio. E quindi sono in arrivo altre succulenti novità sul programma. Visto che le puntate aumenteranno numericamente, c’è bisogno di nuovi concorrenti. Stando a quanto riferito finora, fino a dicembre non dovrebbero esserci particolari variazioni, poi dovrebbero invece entrare numerosi nuovi inquilini. Solo nel caso in cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Le voci si stavano rincorrendo da tantissimo tempo, ora èta anche la certezza assoluta: il ‘Grande Fratello Vip’ proseguirà fino all’inizio del 2021. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore, che ha fugato ogni dubbio durante l’appuntamento con ‘Casa Chi’. Attraverso dunque il social network Instagram hato che il reality show in onda su Canale 5 continuerà fino al prossimo febbraio. E quindi sono in arrivo altre succulenti novità sul programma. Visto che le puntate aumenteranno numericamente, c’è bisogno di nuovi concorrenti. Stando a quanto riferito finora, fino a dicembre non dovrebbero esserci particolari variazioni, poi dovrebbero invece entrare numerosi nuovi inquilini. Solo nel caso in cui ...

MinLavoro : #Covid_19 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM che, tra le altre cose, conferma incentivazione… - PlayStationBit : L'account ufficiale @SonyXDevEurope conferma la retrocompatibilità con #PS5 dei giochi #PlayLink, ma non tutto è an… - thisisacasino : comunque un applauso a voi che siete riusciti ad avere il nome del fidanzato (? non vorrei dire cazzate) della greg… - BerryGoodItalia : L'account ufficiale conferma che avremo un comeback a novembre.?? - AdrianaSpappa : @silviettinabb @Acidelius Sì. Servirebbe però una conferma ufficiale. Siamo sicuri dei 25 cicli in Germania? -

Ultime Notizie dalla rete : ufficiale” conferma Kaspersky partecipa al Festival della Diplomazia 2020 Fortune Italia