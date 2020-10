DIRETTA Giro d’Italia 2020 | tappa di oggi LIVE | 28 al comando con 5′ sul gruppo

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMADELLA VUELTA DI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 11.53 Dietro ad inseguire c’è la Deceuninck – Quick Step. 11.50 Si è ricompattato il drappello davanti. 28 uomini al. 11.47 Il plotone non si è definitivamente rialzato e resta a meno di 5′ dalla vetta. 11.44 La coppia alformata da Visconti e Guerreiro non si è ancora rialzata, 55” di vantaggio sugli inseguitori per loro. 11.41 IlMaglia Rosa è staccato di 5′. 11.37 Arriva la notizia del ritiro di Maxi Richeze (UAE Emirates), fido gregario di Gaviria. 11.35 35,200 km/h la media della prima ora di gara. 11.32 ...