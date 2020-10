Cristina Cicolari | Temptation Island ultimo atto

(Di martedì 20 ottobre 2020) Faccio outing: non ho mai guardato, mi era capitato di girare per caso di trovarmi queste coppie davanti ad un falò che se le dicevano di ogni, e mi sembrava la cosa più triste del mondo, senza peraltro capire nulla del perché, non avendolo seguito. Ma il giorno dopo la trasmissione mi ritrovavo la timeline di Facebook invasa da commenti vari, da ogni tipo di cont, e mi sentivo tagliata fuori. Quasi tutti i miei amici lo guardavano, poi girando su Instagram mi è apparsa lei,, che con la sua immensa ed ironica mimica facciale prendeva bonariamente in giro i partecipanti di questo reality, e video dopo video mi sono convinta che dovevo dargli una possibilità a questo programma. E ho fbene, anzi benissimo. ...

dilei_it : Cosa vorremmo vedere nella finale di #TemptationIsland? #Speranza che scarica #Alberto, #CarlottaENello uscire insi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Cicolari

DiLei

Lo storico locale della parrocchia sarà gestito dalla famiglia Magelli. "Merende genuine come una volta. E il week end anche le cene" ...Doppio live sabato 17 allo Ziggy Club di San Salvario, dove prende il via il ciclo di concerti “Turin Is Not Dead”. Ad aprire l’evento è la band A Good Man Goes To War, progetto cittadino di area post ...