Covid, c'è l'ipotesi di "chiusure mirate", alcune città rischiano (Di martedì 20 ottobre 2020) A sostenerlo Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della salute che parla di lockdown con "precisione chirurgica" per contrastare il Covid Si pensa già al peggio tra qualche settimana e per questo si pensa di acuire alcune norme varate dal governo. A spiegarlo in una intervista rilasciata a La Repubblica il consigliere del ministro della … L'articolo Covid, c'è l'ipotesi di "chiusure mirate", alcune città rischiano proviene da YesLife.it.

