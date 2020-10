Coronavirus, l’Istituto Spallanzani: “Un indice è in grado di evitare il secondo tampone” (Di martedì 20 ottobre 2020) Un indice in grado di evitare il secondo tampone di conferma in circa un quarto dei positivi al tampone rapido per Covid-19. Ad individuarlo è stato il Laboratorio di virologia dell’Istituto Lazzaro Spallanzani, diretto dalla professoressa Maria Capobianchi. I ricercatori hanno “fatto un’analisi degli esiti delle migliaia di esami antigenici svolti nelle campagne realizzate nelle scuole negli aeroporti e nei drive-in dove viene usato il metodo anti-genico con l’immunoelettrofluorescenza – spiega all’Adnkronos Salute il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia – Questo laboratorio ha verificato che, quando l’indice di cut off (Coi) è superiore a 10, questo nel 99,9% ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Unindiiltampone di conferma in circa un quarto dei positivi al tampone rapido per Covid-19. Ad individuarlo è stato il Laboratorio di virologia dell’Istituto Lazzaro, diretto dalla professoressa Maria Capobianchi. I ricercatori hanno “fatto un’analisi degli esiti delle migliaia di esami antigenici svolti nelle campagne realizzate nelle scuole negli aeroporti e nei drive-in dove viene usato il metodo anti-genico con l’immunoelettrofluorescenza – spiega all’Adnkronos Salute il direttore sanitario dell’Inmidi Roma, Francesco Vaia – Questo laboratorio ha verificato che, quando l’di cut off (Coi) è superiore a 10, questo nel 99,9% ha ...

