Coronavirus, in Lombardia 19 decessi e 2023 casi positivi con 21.726 tamponi: a Milano un quarto dei contagi (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono 2023 i nuovi positivi con 21.726 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,3%. Sono i dati odierni forniti da Regione Lombardia sull'emergenza Coronavirus. In particolari si contano 1.054 ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) Sonoi nuovicon 21.726effettuati, per una percentuale pari al 9,3%. Sono i dati odierni forniti da Regionesull'emergenza. In particolari si contano 1.054 ...

