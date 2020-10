Cartabellotta (Gimbe): «Inseguire i numeri quotidiani con i dpcm è una non strategia» (Di martedì 20 ottobre 2020) C’è una situazione molto complicata da gestire e le soluzioni, parziali, prese nel corso dell’ultima settimana rischiano di non portare alcun risultato. Il tema degli ultimi due dpcm (quello del 13 e del 18 ottobre) hanno provocato molte reazioni avverse. Non per quanto deciso, ma per quanto non deciso. Dello stesso parere è Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, che ha sottolineato come ci sia stata una rincorsa all’inseguimento dei numeri quotidiani. Insomma, è mancato un disegno per sfruttare il vantaggio accumulato nel corso degli scorsi mesi. E ora la situazione rischia di degenerare. LEGGI ANCHE > Secondo De Magistris, Conte ha «trasformato la pandemia in pandemonio» «Non essere riusciti a prevenire la risalita della ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) C’è una situazione molto complicata da gestire e le soluzioni, parziali, prese nel corso dell’ultima settimana rischiano di non portare alcun risultato. Il tema degli ultimi due(quello del 13 e del 18 ottobre) hanno provocato molte reazioni avverse. Non per quanto deciso, ma per quanto non deciso. Dello stesso parere è Nino, Presidente della Fondazione, che ha sottolineato come ci sia stata una rincorsa all’inseguimento dei. Insomma, è mancato un disegno per sfruttare il vantaggio accumulato nel corso degli scorsi mesi. E ora la situazione rischia di degenerare. LEGGI ANCHE > Secondo De Magistris, Conte ha «trasformato la pandemia in pandemonio» «Non essere riusciti a prevenire la risalita della ...

