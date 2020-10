Canzoni minimali sospese nel tempo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Voce spogliata da ogni artifizio, arrangiamenti scarni e testi sorprendentemente introspettivi. Il primo album solista di Francesco Bianconi, Forever (Bmg), appena pubblicato, stupisce per il profondo scarto con i precedenti lavori firmati Baustelle. I 10 brani, prodotti da Amedeo Pace dei Blonde Redhead, sono infatti piccole sonate da camera dove il canto torna protagonista assoluto. Incontriamo Francesco, nel suo studio milanese, per scoprire qualcosa di più su questa nuova tappa. «Forever è basato sul concetto di spoliazione. Venivo da un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

