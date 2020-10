Campania in lockdown dalle 23 di venerdì, De Luca: 'Coprifuoco come in Lombardia' (Di martedì 20 ottobre 2020) 'Ci prepariamo a chiedere in giornata il Coprifuoco, il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi'. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania . 'Volevamo ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) 'Ci prepariamo a chiedere in giornata il, il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi'. Lo ha annunciato il presidente della Regione. 'Volevamo ...

Agenzia_Ansa : Il governatore della Campania De Luca: 'Da venerdì #lockdown alle 23'. Sos dei medici: '#Napoli è malata, agire o s… - Radio1Rai : 'Ci sono stati errori molto gravi da parte della Regione. Siamo all'autogestione dell'epidemia.I contatti non vengo… - rtl1025 : ?? 'A fine ottobre credo che in #Campania si andrà in #lockdown'. @demagistris ??? #nonstopnews - angyrich : Breaking news! Da venerdì lockdown e 100 militari in Campania. - ITestini : RT @francotaratufo2: Campania, De Luca chiede il coprifuoco alle 23 a partire da venerdì. ?? @ultimora Governatori buffoni !! Hanno critica… -