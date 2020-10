Benevento-Napoli, l’auspicio di Mastella: “Un pareggio mi andrebbe bene” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In occasione del derby tra Benevento e Napoli il suo cuore sarà diviso a metà. Clemente Mastella ha inaugurato la settimana che anticipa la sfida del Ciro Vigorito (domenica ore 15 ndr.) con un’intervista rilasciata a Radio Marte: “Sarebbe auspicabile una soluzione democristiana, un bel pareggio. Speriamo di non perdere con il Napoli anche perché con le grandi abbiamo sofferto”, ha dichiarato il primo cittadino che da tifoso partenopeo si è soffermato anche sulla tumultuosa questione riguardante il rinvio della sfida con la Juventus: “Dico solo questo, mi sarei aspettato dal presidente Agnelli un fair play richiesto in situazioni simili. Accettare il 3-0 è stata una cosa orrida dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– In occasione del derby trail suo cuore sarà diviso a metà. Clementeha inaugurato la settimana che anticipa la sfida del Ciro Vigorito (domenica ore 15 ndr.) con un’intervista rilasciata a Radio Marte: “Sarebbe auspicabile una soluzione democristiana, un bel. Speriamo di non perdere con ilanche perché con le grandi abbiamo sofferto”, ha dichiarato il primo cittadino che da tifoso partenopeo si è soffermato anche sulla tumultuosa questione riguardante il rinvio della sfida con la Juventus: “Dico solo questo, mi sarei aspettato dal presidente Agnelli un fair play richiesto in situazioni simili. Accettare il 3-0 è stata una cosa orrida dal ...

apetrazzuolo : CURIOSITA' - Napoli-Benevento, non solo Maggio e Insigne, anche nello staff ci sono gli ex - napolimagazine : CURIOSITA' - Napoli-Benevento, non solo Maggio e Insigne, anche nello staff ci sono gli ex - zazoomblog : Benevento-Napoli l’auspicio di Mastella: “Un pareggio mi andrebbe bene” - #Benevento-Napoli #l’auspicio - Skysurfer72 : @TheGreatGrey2 @Sport_Mediaset A Benevento o meglio contro il Napoli B possono giocare pure con 10 positivi - patrizi00536975 : buongiorno a tutti e sempre FORZA NAPOLI,giovedi sera credo che MISTER GATTUSO faccia 4/5 cambi in vista anche dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Napoli Linea Benevento-Napoli, i treni ripartono: a novembre pendolari a bordo Il Mattino Benevento, oggi la ripresa: occhio a Viola

Una possibilità che Pippo Inzaghi, nel corso della conferenza gara pre Roma, ha rivelato con certezza, augurandosi di averlo tra i convocati per il derby con il Napoli. E' chiaro che il numero dieci ...

Caprari: “Con il Napoli gara dura e difficile”

Col Napoli sarà una partita dura e difficile. Dobbiamo ancora trovare i meccanismi giusti ma non sempre affronteremo Juve, Inter, Roma o Napoli. Con un po’ di fortuna in più possiamo portare a casa de ...

Una possibilità che Pippo Inzaghi, nel corso della conferenza gara pre Roma, ha rivelato con certezza, augurandosi di averlo tra i convocati per il derby con il Napoli. E' chiaro che il numero dieci ...Col Napoli sarà una partita dura e difficile. Dobbiamo ancora trovare i meccanismi giusti ma non sempre affronteremo Juve, Inter, Roma o Napoli. Con un po’ di fortuna in più possiamo portare a casa de ...