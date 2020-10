Ziliani, tweet ironico sul declassamento di Fourneau (Di lunedì 19 ottobre 2020) Paolo Ziliani, tweet ironico sul caso dell’arbitro Fourneau Paolo Ziliani, giornalista del Fatto quotidiano, attraverso il suo account Twitter ha commentato la designazione dell’arbrito Fourneau. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 19 ottobre 2020) Paolosul caso dell’arbitroPaolo, giornalista del Fatto quotidiano, attraverso il suo account Twitter ha commentato la designazione dell’arbrito. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

efacilissimo : Sono stati i tweet di Ziliani a mandarlo in tendenza. Siamo al sicuro... - bianca_caimi : RT @fcin1908it: Ziliani: 'Immaginate Eriksen che mette un like ad un tweet che attacca Conte: se lo fa...' - - Gallo9Modazza : RT @fcin1908it: Ziliani: 'Immaginate Eriksen che mette un like ad un tweet che attacca Conte: se lo fa...' - - fcin1908it : Ziliani: 'Immaginate Eriksen che mette un like ad un tweet che attacca Conte: se lo fa...' - - megafonomagico : Prendete un Pistocchi o Ziliani: a parte tweet sulla Juventus di cosa scrivono? Certo, c’è bisogno di voci fuori da… -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani tweet Ziliani, tweet ironico sul declassamento di Fourneau forzAzzurri Juve, Caressa fa infuriare Ziliani: bufera web

L'analisi sulle difficoltà della Juventus nel trasmissione di Sky il Club provoca le critiche dell'ex Mediaset, i social insorgono ...

Ziliani ha un nuovo eroe: "Rigori contro, cartellini gialli e rossi anche alla Juventus. L'arbitro Fourneau è sicuramente francese"

Paolo Ziliani ha un nuovo idolo da celebrare sui social: l'arbitro Fourneau, che ieri ha fischiato un rigore assai dubbio contro la Juventus e ha mostrato il rosso a Chiesa per un fallo ...

L'analisi sulle difficoltà della Juventus nel trasmissione di Sky il Club provoca le critiche dell'ex Mediaset, i social insorgono ...Paolo Ziliani ha un nuovo idolo da celebrare sui social: l'arbitro Fourneau, che ieri ha fischiato un rigore assai dubbio contro la Juventus e ha mostrato il rosso a Chiesa per un fallo ...