Vincenzo Spadafora: “Palestre, piscine e centri sportivi restano aperti. È prevalsa una scelta di buon senso” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Palestre, piscine e centri sportivi restano aperti“, è il primo commento a caldo di Vincenzo Spadafora sull’esito della complessa giornata di ieri in cui è stato firmato un nuovo Dpcm. Il ministro dello sport ha spiegato sui propri canali social le decisioni riguardanti lo sport italiano, facendo un riepilogo complessivo della situazione e lanciando un messaggio importante a cittadini e addetti ai lavori. “Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, società e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di serie A all’inizio della fase due. Per ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Palestre,“, è il primo commento a caldo disull’esito della complessa giornata di ieri in cui è stato firmato un nuovo Dpcm. Il ministro dello sport ha spiegato sui propri canali social le decisioni riguardanti lo sport italiano, facendo un riepilogo complessivo della situazione e lanciando un messaggio importante a cittadini e addetti ai lavori. “Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, società e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di serie A all’inizio della fase due. Per ...

Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, retroscena: "Lite furibonda sul dpcm". Spiegato il ritardo di Giuseppe Conte

Ministro dello Sport: "Per attività giovanili e provinciali sì solo ad allenamenti individuali"

ITALIA – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiarito alcuni punti importanti relativi all’ultimo Dpcm, da oggi in vigore fino al 13 novembre. “Proseguono partite e gare sportive ...

Nuovo Dpcm 18 ottobre. Zone rosse anti Covid nella via della movida

Nuovo Dpcm 18 ottobre: chiusure delle palestre e scuole La chiusura di palestre e piscine era sostenuta da alcuni ministri ma non dal titolare dello Sport Vincenzo Spadafora. “Daremo una settimana di ...

