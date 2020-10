Trenord, nuovo treno Caravaggio debutta sulla linea Milano-Lecco (Di lunedì 19 ottobre 2020) Milano, 19 ottobre 2020 - N uovo treno per trenord sulla Milano- Lecco, S8, . La prima corsa del treno, che ha 598 posti a sedere e prese elettriche e USB , è partita stamattina alle 6.06 da Lecco ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020), 19 ottobre 2020 - N uovoper, S8, . La prima corsa del, che ha 598 posti a sedere e prese elettriche e USB , è partita stamattina alle 6.06 da...

Milano, 19 ottobre 2020 - Nuovo treno per Trenord sulla Milano- Lecco (S8). La prima corsa del treno, che ha 598 posti a sedere e prese elettriche e USB, è partita stamattina alle 6.06 da Lecco verso ...

Ferrovie, Lazio, Ardita: "Il nuovo treno Caravaggio parta da Ladispoli"

Lo rende noto Baraondanews.it. “Tra poche settimane – spiega Ardita – diventerà operativo il nuovo convoglio creato dalla società Hitachi Spa che si è aggiudicata la gara per la fornitura nazionale di ...

