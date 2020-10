Stefano Bettarini, al GF con le ex: la reazione di Nicoletta (Di lunedì 19 ottobre 2020) GF Vip, Stefano Bettarini farà il suo ingresso nella casa e ad attenderlo ci sarà una sua ex fiamma: come la prenderà la fidanzata Nicoletta? Fonte foto: FacebookIl Grande Fratello Vip è una sorpresa continua. Il reality show sta facendo il pieno di ascolti e le vicissitudini che avvengono nella casa non smettono di far discutere il pubblico da casa e gli opinionisti dei talk show. Ora il programma è giunto ad un punto di svolta: tre nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di due bellissime ragazze e un uomo che ha già avuto a che fare con il GF. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Proprio quest’ultimo all’interno del bunker di ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020) GF Vip,farà il suo ingresso nella casa e ad attenderlo ci sarà una sua ex fiamma: come la prenderà la fidanzata? Fonte foto: FacebookIl Grande Fratello Vip è una sorpresa continua. Il reality show sta facendo il pieno di ascolti e le vicissitudini che avvengono nella casa non smettono di far discutere il pubblico da casa e gli opinionisti dei talk show. Ora il programma è giunto ad un punto di svolta: tre nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di due bellissime ragazze e un uomo che ha già avuto a che fare con il GF. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, Giulia Salemi e. Proprio quest’ultimo all’interno del bunker di ...

vincycernic95 : PREGANDO CHE STEFANO BETTARINI ABBIA VISTO LA DIRETTA DI SORGE E DICA A PIER CHE È UNO ZERBINO DI UNA CHE HA UNO FU… - salvatrash1 : Sempre per rimanere a tema EliGreg dobbiamo guardare la sua faccia quando entrerà Stefano Bettarini (forse stasera… - mrsemme : RT @orangeroomhater: ?????????????????????????? STEFANO BETTARINI QUALCHE GIORNO FA A “CASA CHI” CONTRO PIERPAOLO PRETELLI E ANDREA ZELLETTA Prevedo fu… - blogtivvu : Stefano Bettarini al #GFVip: flirt Dayane Mello e perché ce l’ha con Pretelli - tizianasullalun : #Bettarini entra in casa come concorrente,xrché non solo ex di #Dayane ma anche flirt della #Gregoraci (ancora spos… -