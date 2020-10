Soleil choc sull’ex di Zorzi | “Ha mentito nuovamente | fingeva attacchi epilettici | picchiava il suo ex Si è colpito con una bottiglia”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ex diche ha inventato un’aggressione omofoba ieri è stato ospite a Live Non è la d’Urso dove ha raccontato di aver sbattuto la testa contro una porta in preda ad una crisi di ansia (dovuta ad un partner violento). Il ragazzo dice che si vergognava così tanto di quel momento di autolesionismo, da raccontare ai follower e agli amici di essere stato pestato da degli omofobi. Versione alla quale Barbara non ha creduto del tutto, visto che l’influencer in questione poche ore prima della finta aggressione aveva scritto aSorge che avrebbe voluto inscenare un pestaggio. Oggi a Pomeriggio 5ha dichiarato che l’ex diavrebbeed ha fatto delle accuse davvero pesanti. “Non era una porta, ha ...

ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Oggi a #Pomeriggio5 iniziamo la giornata cantando il grande Pino Daniele, voi? Tra poco, tanto gossip! Nuovi problemi per… - durso_club : RT @pomeriggio5: Oggi a #Pomeriggio5 iniziamo la giornata cantando il grande Pino Daniele, voi? Tra poco, tanto gossip! Nuovi problemi per… - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: Oggi a #Pomeriggio5 iniziamo la giornata cantando il grande Pino Daniele, voi? Tra poco, tanto gossip! Nuovi problemi per… - pomeriggio5 : Oggi a #Pomeriggio5 iniziamo la giornata cantando il grande Pino Daniele, voi? Tra poco, tanto gossip! Nuovi probl… - BITCHYFit : Soleil risponde all’ex di Zorzi e fa nuove accuse choc: “Lui voleva andare dalla d’Urso ed essere pagato bene” -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil choc

Dopo le accuse mosse dalla sua (ex) amica Soleil Sorge e da un terzo amico in comune tirato in ballo a Domenica Live, Marco Ferrero aka Iconize ha dovuto vuotare il sacco e ammettere che l’aggressione ...Programmati due show Alis e Tilt per la primavera e l’inverno 2021-2022 in tutta Italia. La richiesta d’aiuto al governo: «Chiediamo che tenga conto nelle sue decisioni di centinaia di migliaia di lav ...