Sinner-Duckworth in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Colonia 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Jannikaffronta Jamesal primo turno dell’Atp 250 di2. L’altoatesino inizialmente avrebbe dovuto vedersela contro Hurkacz, che ha poi dato forfait per problemi di salute. L’allievo di Piatti dunque è opposto al lucky loser australiano. La partita andrà in scena martedì 20 ottobre conancora da definire. La sfida inoltre non verrà trasmessa da alcuna emittente italiana intv: c’è invece l’opportunità di seguirla tramite la piattaformadi TennisTv con l’abbonamento apposito. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.