Serie C egiziana, Ezzeldin Bahader intramontabile: a 75 anni è il giocatore più anziano del mondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) In gol a 75 anni. E’ quello che è successo a Ezzeldin Bahader, giocatore militante nella Serie C egiziana, che è stato riconosciuto ufficialmente come calciatore professionista per aver disputato una seconda partita completa a meno di un mese dal 75esimo compleanno. L’anziano attaccante è stato insignito del titolo dal Guinness World Records sabato sera nella gara persa per 3-2 contro l’El Ayat Sports Club SC nella terza divisione. “Sogno di essere in grado di battere il mio record ancora una volta, solo per rendere la competizione un po’ più difficile”, ha dichiarato Ezzeldin, anche se ora è senza contratto. Nella sua partita d’esordio a marzo era riuscito a segnare una ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) In gol a 75. E’ quello che è successo amilitante nella, che è stato riconosciuto ufficialmente come calciatore professionista per aver disputato una seconda partita completa a meno di un mese dal 75esimo compleanno. L’attaccante è stato insignito del titolo dal Guinness World Records sabato sera nella gara persa per 3-2 contro l’El Ayat Sports Club SC nella terza divisione. “Sogno di essere in grado di battere il mio record ancora una volta, solo per rendere la competizione un po’ più difficile”, ha dichiarato, anche se ora è senza contratto. Nella sua partita d’esordio a marzo era riuscito a segnare una ...

In gol a 75 anni. E' quello che è successo a Ezzeldin Bahader, giocatore militante nella Serie C egiziana, che è stato riconosciuto ufficialmente come calciatore professionista per aver disputato una ...